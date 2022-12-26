مانشستر يونايتد يجدد عقود أربعة من نجومه

جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عقود أربعة لاعبين حتى 2024، بينهم المهاجم ماركوس راشفورد، وفق ما أعلن مدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وجاء في بيان للنادي على موقعه "أكد إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن النادي جدد لمدة سنة واحدة عقود أربعة لاعبين"، وهم راشفورد والظهير الأيسر لوك شو، والظهير الأيمن البرتغالي ديوغو دالو، ولاعب الوسط البرازيلي فريد.

وكانت عقود اللاعبين الأربعة تنتهي في يونيو 2023، أي مع نهاية الموسم الحالي.

وقال تن هاغ "نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وهؤلاء اللاعبون (الأربعة) لديهم مساهمة كبيرة في هذا الاتجاه. نريد أن نتطور، نريد دعم هؤلاء اللاعبين ونريدهم أن يبقوا في خطتنا".

وتخرج راشفورد (25 عاما) من أكاديمية يونايتد والتحق بالفريق الأول منذ 2015، فيما انضم دالو وفريد إلى "الشياطين الحمر" في 2018 وشو في 2014.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز ويستضيف نوتنغهام فوريست غدا الثلاثاء ضمن المرحلة الـ17، مع استئناف "البريميرليغ" إثر التوقف لكأس العالم في قطر.

المصدر: أ ف ب