الدوري الإنجليزي.. كونيا ينتقل من أتلتيكو مدريد إلى ولفرهامبتون

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، أن مهاجمه البرازيلي ماتيوس كونيا سينتقل بموجب صفقة إعارة إلى ولفرهامبتون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي الإسباني في بيان "من أتلتيكو مدريد نتمنى لماثيوس كونيا كل التوفيق".

ومن جانبه، قال ولفرهامبتون: "ماتيوس سيصبح أول توقيع لخولين لوبيتيغي كمدرب لولفرهامبتون، حيث سينضم على سبيل الإعارة اعتبارا من 1 يناير، شرط الحصول على تصريح عمل".

وأضاف البيان "سافر اللاعب البرازيلي الدولي إلى المملكة المتحدة وأكمل الفحص الطبي في وقت سابق من الأسبوع، ووضع اللمسات الأخيرة على انتقاله بصفقة إعارة ستصبح تلقائيا صفقة دائمة حتى عام 2027، في حالة تفعيل بنود معينة".

وكان كونيا (23 عاما) انضم إلى أتلتيكو مدريد قادما من نادي هرتا برلين الألماني في العام 2021 مقابل 26 مليون يورو لكنه لم يستطع فرض نفسه بقوة في تشكيلة فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وسجل كونيا سبعة أهداف الموسم الماضي لكنه لم يسجل أي هدف في 17 مباراة هذا الموسم.

وكان كونيا، ساعد منتخب البرازيل الأولمبي في الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو في صيف العام الماضي وخاض منذ حينها ثماني مباريات دولية، لكنه غاب عن تشكيلة بلاده في مونديال "قطر 2022".

المصدر: أ ف ب