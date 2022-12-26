بين مضحك ومرعب.."أسوأ وشوم" لميسي بعد تتويجه بكأس العالم مع الأرجنتين (صور)

حصل أحد مشجعي المنتخب الأرجنتيني على وشم لنجم التانغو ليونيل ميسي وصف بـ "أسوأ وشم على الإطلاق" ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا على سوء التصميم.

ورسم أحد المعجبين على ظهره وشما لميسي وهو يحمل كأس العالم "قطر 2022 عقب فوز منتخب بلاده على فرنسا بركلات الترجيح الأسبوع الماضي في الدوحة.

لكن الصورة أثارت السخرية بسبب ملامح ميسي الذي بدى زائد الوزن ليسارع البعض إلى السخرية من الوشم.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تعليقات بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فعلق أحدهم: "عندما يكون فنان الوشم من مؤيدي البرازيل".

وكتب الثاني: "يبدو أن الصورة لميسي في عام 2026 عندما يصبح بسن الـ39 ويعاني من زيادة الوزن".

وقال ثالث: " عليه أن يستعيد ماله".

وأضاف رابع: "يشبه مزيجا من ميسي وروني".

ولم يكن هذا الوشم "السيء" الوحيد الذي جاء بمناسبة فوز الأرجنتين بكأس العالم الثالث في تاريخهم، إذ سلطت صحيفة "سبورت" على مجموعة من أسوأ تلك الوشوم كما صنفتها.

ليونيل دي ماريا!

من هذا الضفدع؟!

ماذا حدث لأقدام ميسي؟!

أين ميسي؟!

ربما سيندم ميسي على حمل كأس العالم.

خطأ كتابي لا يغتفر، كان من المفترض أن تخلد اسم إيميليانو مارتينيز، بدلا من ذلك كتبت "ديبو فيرنانديز".

المصدر: "وسائل إعلام"