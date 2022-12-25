مستشار بنزيما يتهم مساعد مدرب فرنسا بالكذب

وصف كريم الجزيري، المستشار المقرب للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بالكذب ما ذكره جاي ستيفان، مساعد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، حول إصابة المهاجم وغيابه عن مونديال 2022.

وصف كريم الجزيري، المستشار المقرب لكريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بالكذب ما ذكره جاي ستيفان، مساعد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، حول إصابة المهاجم المخضرم وغيابه عن المونديال.

وكان جاي ستيفان قد كتب عن إصابة بنزيما، في مفكرته التي كشفت عنها تقارير صحفية فرنسية اليوم الأحد: "لسوء الحظ، بنزيما تعرض لإصابة عضلية... وسيغادرنا في وقت مبكر جدا صباح اليوم التالي إلى مدريد".

وأضاف: "نشعر بالأسف الشديد من أجله، لأن كأس العالم كانت هدفا كبيرا لبنزيما".

وتعليقا على مفكرة ستيفان، قال الجزيري عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد أسبوع من رحيله (عن المنتخب)، استأنف بنزيما التدريب لمدة 4 أيام، ولعب 30 دقيقة في مباراة ودية مع ريال مدريد".

وأضاف: "لكن بالنسبة لستيفان، لم يستطع المشاركة في البطولة! لكنه استمر في الكذب، والحقيقة قادمة، يجب نشر سجل الدكتور لو جال.. عدم الانتظار لمدة يومين أو ثلاثة للتأكد من التشخيص، هو سوء سلوك مهني أو أسوأ من جانبه".

يذكر أن منتخب فرنسا وصل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، لكنه خسر فيه أمام نظيره الأرجنتيني، بركلات الترجيح (2-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" في قطر.

المصدر: وكالات