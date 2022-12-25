رونالدو يتلقى خبرا سارا قبل "خليجي 25"

استبعد البرتغالي روي بينتو، المدير الفني لمنتخب الكويت، نجمه المخضرم بدر المطوع من قائمة "الأزرق" للمشاركة في "خليجي 25" التي من المقرر أن تنطلق في العراق اعتبارا من 6 يناير 2023.

ويصب قرار استبعاد بدر المطوع في مصلحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ضمن الاستمرار في مشاركة الكويتي بلقب "عميد" اللاعبين في العالم بصفتهما الأكثر مشاركة في مباريات منتخب الرجال حيث يتقاسمان الصدارة برصيد 196 مباراة لكل منهما.

وأثار بينتو الجدل باستبعاده اللاعب الكويتي المخضرم، وفتح باب التأويلات، حيث تساءل البعض حول ما إذا كان المدرب البرتغالي قدم خدمة كبيرة لمواطنه كريستيانو عن قصد أم لا.

ويرى البعض أن اللاعب المخضرم بدر المطوع (37 عاما) الذي أمضى سنوات من عمره في خدمة منتخب الكويت، كان يستحق أن يمنحه المدرب فرصة المشاركة في "خليجي 25" ولو لمجرد دقائق معدودة حتى يعود لينفرد بصدارة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات على مستوى المنتخبات في العالم، وحتى يتسنى له التفوق على لاعب بحجم كريستيانو رونالدو.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (37 عاما) عادل رقم بدر المطوع بخوضه المباراة رقم 196 مع منتخب بلاده عندما تم إقحامه كبديل في الشوط الثاني أمام المغرب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

ومن المنتظر أن ينفرد رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده والعالم، بالرقم القياسي في عدد المباريات أيضا، وذلك في ضوء عدم إعلانه الاعتزال دوليا، وحديثه سابقا عن رغبته في المشاركة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2024"، وصعوبة عودة بدر المطوع إلى صفوف منتخب الكويت.

المصدر: وكالات