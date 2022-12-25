شقيقة رونالدو تثير الجدل حول عرض النصر السعودي (صورة)

أثارت إيلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل حول الأنباء عن انتقال شقيقها "صاروخ ماديرا" إلى صفوف نادي النصر السعودي لكرة القدم.

وأفادت تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة بأن رونالدو أصبح قريبا من الانضمام إلى نادي النصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل حتى عام 2025، مقابل 200 مليون يورو كراتب سنوي.

ولكن إيلما أفيرو، شقيقة رونالدو، علقت على منشور حول صفقة انتقال شقيقها "المحتملة" إلى النصر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، بنوع من السخرية، بقولها: "حكاية نهاية العام" مع وضع بعض الرموز الضاحكة للسخرية من تلك الأنباء.

instagram.com/elma_oficial

وأكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن سبب تأخر حسم رونالدو موقفه من الانتقال للنصر هو رغبة "الدون" في الاستمرار بالملاعب الأوروبية، والانتقال لناد يشارك في دوري أبطال أوروبا في النصف الثاني من الموسم الحالي.

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وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن فسخ عقد رونالدو نهاية الشهر الماضي، بعدما انتقد الإدارة والمدرب الهولندي إيريك تين هاج، في حوار مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان.

يذكر أن كريستيانو رونالدو أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد خروجه مع منتخب بلاده البرتغال من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على يد المغرب، إثر خسارته أمامه بهدف من دون رد.

المصدر: وكالات