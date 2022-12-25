صلاح يشعل منصات التواصل بـ"قفزة" من طائرة "هليكوبتر".. فيديو

أشعل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد "الكريسماس".

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو له عبر خاصية "الاستوري" في حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وهو يجلس في طائرة مروحية "هليكوبتر" مثل نجوم الأفلام السينمائية، ويطلب أشخاص منه القفز.

instagram/mosalah

وأثار "الفرعون" المصري، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول سبب تصوير هذا الفيديو.

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وبدأت الجماهير تتساءل عن حقيقة اقتحام محمد صلاح عالم التمثيل، أم إنه يصور فيديو دعائي لإحدى الشركات؟.

يذكر أن محمد صلاح نشر مساء أمس السبت، صورة عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" لاحتفاله بأعياد الميلاد "الكريسماس" مع عائلته، وأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: "عيد ميلاد مجيد".

المصدر: "instagram/mosalah"