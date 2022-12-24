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صلاح يحتفل بالكريسماس مع عائلته وسط ظهور لافت لزوجته وابنتيه! (صورة)

الرياضة

صلاح يحتفل بالكريسماس مع عائلته وسط ظهور لافت لزوجته وابنتيه! (صورة)
Globallookpress /Andrew Yates
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احتفل النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، مع عائلته بأعياد الميلاد "الكريسماس".

ونشر محمد صلاح صورة جماعية مع عائلته وشجرة رأس السنة، عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" تبدو فيها زوجته لأول مرة من دون حجاب لكنها تستخدم غطاء للرأس، وأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: "عيد ميلاد مجيد".

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وسيحل ليفربول ضيفا على نادي أستون فيلا يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بوكسينغ داي".

المصدر: "instagram/mosalah" 

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