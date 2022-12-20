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"جن جنونه".. رد فعل "هستيري" من ماكرون بعد إدراك التعادل أمام الأرجنتين (فيديو)

الرياضة

Globallookpress
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تفاعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل "هستيري" مع عودة منتخب بلاده من بعيد، وإدراكه التعادل أمام الأرجنتين في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

والتقطت عدسات الكاميرات إيمانويل ماكرون لحظة إدراك منتخب بلاده التعادل أما الأرجنتين، وهو في حالة "جنونية" من البهجة والفرحة.

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ولكن فرحة ماكرون لم تكتمل فقد خسر منتخب "الديوك" أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح (2-4) بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي و(3-3) عقب شوطين إضافيين للمباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" في قطر.

يذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد توج بلقب بطل النسخة الماضية لكأس العالم في روسيا 2018، وذلك للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه أول مرة باللقب العالمي على أراضيه عام 1998.

بينما توج المنتخب الأرجنتيني باللقب للمرة الأولى منذ مونديال المكسيك 1986،  والثالثة في تاريخه (1978، 1986، 2022).

المصدر: RT 

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