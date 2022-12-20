"كنت حزينا مثله".. رئيس فرنسا يكشف ما قاله لمبابي بعد الخسارة في مونديال قطر (فيديو)

رصدت عدسات المصورين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يواسي مواطنه المهاجم كيليان مبابي، الذي بدا متأثرا ويذرف الدموع بعد الخسارة المؤلمة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

وخسر منتخب فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح (2-4) بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي و(3-3) عقب شوطين إضافيين يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" في قطر.

وكشف ماكرون لإذاعة "إر إم سي" الفرنسية تفاصيل ما قاله بعد نهاية المباراة لمبابي، الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك"، إضافة إلى ركلة الترجيح الأولى.

وقال ماكرون: "أخبرته أنه يبلغ من العمر 24 عاما فقط. لقد كان هدافا لهذه النسخة من البطولة، كما فاز بالنسخة السابقة، وبلغ مباراة النهائي.. كنت حزينا مثله".

وتابع: "أخبرته كذلك أنه جعلنا فخورين جدا، وأنه في نهاية المطاف خسرنا مباراة كرة قدم. لا بأس. إنها الرياضة".

واعترف الرئيس الفرنسي: "بكل صراحة لست في أفضل موقع للتخفيف عن الناس لأنني كنت حزينا مثله على الأقل".

المصدر: وكالات