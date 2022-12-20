"متهم بالتسريب".. لاعب فرنسي يشتبك مع ديشامب

أفادت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية بأن المدافع بنجامين بافارد، تسبب بحدوث بعض التوترات داخل غرفة ملابس منتخب فرنسا وصيف بطل كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وأشارت شبكة "لو سبورت 10"، في تقرير لها إلى أن بافارد تعرض لانتقادات من الجهاز الفني على مستواه في مباراة أستراليا، لم يتقبله اللاعب.

وأوضحت أن بافارد كان يقول ملاحظات عن زملائه في التدريب أو أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات، الأمر الذي لم يتقبله بدوره المدرب ديدييه ديشامب.

وذكرت أن التوتر بين اللاعب وديشامب بلغ ذروته، في اشتباك لفظي عشية المباراة النهائية أمام الأرجنتين، والتي انتهت بهزيمة "الديوك" بركلات الترجيح (2-4).

وكشفت شبكة "لو سبورت 10"، أن لاعبي فرنسا لم يتقبلوا صداقة بافارد مع الصحفي لويك تانزي، وكانوا يعتقدون بأنه من يسرب الأنباء الخاصة بغرفة الملابس إلى الإعلام.

يذكر أن منتخب فرنسا أخفق في الدفاع عن لقب بطل العالم، إثر هزيمته أمام نظيره الأرجنتيني (2-4) بركلات الترجيح، يوم الأحد الماضي، على ملعب "لوسيل" في قطر.

المصدر: وسائل إعلام