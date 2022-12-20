ميسي يهزم البيضة.. ورقم قياسي جديد

حظيت صورة ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين حاملا كأس العالم، على أعلى نسبة تفاعل في تاريخ موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، بعد أن حققت أكثر من 58 مليون تفاعل.

وبعد انتهاء المباراة التي توج بها الأرجنتين بلقب كأس العالم "قطر 2022" بعد نجاحها في تخطي المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح مساء الأحد الماضي، نشر ميسي عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام" صورا له وهو يحمل كأس العالم، وصورا أخرى وهو يحتفل مع زملائه في المنتخب الأرجنتيني، وكتب ما معناه: "أبطال العالم ".

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وتخطت صورة ميسي حاجز 50 مليون إعجاب خلال 24 ساعة فقط.

وكانت الصورة الأكثر تفاعلا في تاريخ "إنستغرام" قبل صورة ميسي، هي صورة لبيضة، إذ سجلت 55.9 مليون تفاعل.

ووصل ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى 402 مليون متابع عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ليصبح ثاني أكثر شخص على كوكب الأرض يصل إلى هذا الرقم خلف كريستيانو رونالدو 518 متابع.

ووفقا لصحيفة "سبورتيكو" الأمريكية فإن ليونيل ميسي وصل إلى 400 مليون متابع عبر "إنستغرام" مستفيدا من الإنجازات التي تحققت في كأس العالم، أبرزها اللقب الذي توج به منتخب الأرجنتين.

وأوضح التقرير أن ليونيل ميسي استطاع جمع أكثر من 5 ملايين متابع مساء الأحد، فيما بلغ إجمالي المتابعين خلال شهر كأس العالم 20 مليون، ليتساوى مع أكبر شهر حقق فيه متابعة في أغسطس 2021 عندما انضم إلى فريق باريس سان جيرمان، إلا أنه سيتجاوز هذا الرقم خلال الشهر الحالي مع الأرقام التي يحققها.

المصدر: "وسائل إعلام"