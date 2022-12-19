مشهد غير مسبوق في التاريخ.. حافلة منتخب الأرجنتين تجوب شوارع قطر (فيديو)
احتفل منتخب الأرجنتين بفوزه بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه على متن حافلة مكشوفة جابت منطقة درب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، عقب الفوز على فرنسا، الأحد.
وهذه المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم التي يحتفل بها المنتخب الفائز خارج أرضه في حافلة مكشوفة داخل البلد المضيف للبطولة.
واحتشدت جماهير الأرجنتين والعالم حول الحافلة المكشوفة، عقب التتويج بلقب كأس العالم للاحتفال بتتويج المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بلقبه الثالث بعد عامي 1978 و1986.
وتزامنت احتفالات الأرجنتين بالتتويج باللقب مع احتفالات قطر باليوم الوطني بحضور الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا".
وانطلقت الألعاب النارية في سماء لوسيل احتفالا بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم.
حافلة بطل كأس العالم 2022 المنتخب الأرجنتيني يجول في مدينة لوسيل 🇦🇷🇶🇦#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الأرجنتين_فرنسا | #شكرا_قطر#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCuppic.twitter.com/UVwomqWom8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
وحقق ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة درامية على ملعب "لوسيل" في قطر.
وحصد ميسي البالغ 35 عاما اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييغو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.
المصدر: "وسائل إعلام"