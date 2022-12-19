تفاعل مع "الشيخ ميسي" في لقطة ستبقى للتاريخ

احتفى مغردون بمشهد تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم مرتديا "البشت" الخليجي، في لقطة هي الأبرز في مسيرته الفنية، ومن الأبرز في تاريخ كرة القدم.

وظهر النجم الأرجنتيني مرتديا العباءة (الزي القطري التقليدي)، خلال مراسم التتويج بلقب المونديال في نسخته الـ22، مما أثار تفاعلا في الأوساط الإعلامية، إذ تم تداول هذه اللقطات على نطاق واسع.

ويعد هذا اللقب الأول لميسي في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم، بعد أن شارك في 5 نسخ، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

وحصد ليونيل ميسي البالغ 35 عاما جائزة أفضل لاعب في كأس العالم بقطر، بعد أن ساهم في إحراز 10 أهداف، إذ سجل 7 وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وكتبت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، في "تغريدة" نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لفتة جميلة وتعبيرا عن الاعتزاز بالهوية العربية، يهدي النجم ليونيل ميسي بطل كأس العالم البشت العربي".

حضرة صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني في لفتة جميلة وتعبيرًا عن الاعتزاز بالهوية العربية، يهدي النجم ليونيل #ميسي بطل كأس العالم البشت العربي 🇶🇦🤍#كأس_العالم_2022_قطر#قطر#الارجنتينpic.twitter.com/BPAu8T5av9 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 18, 2022

وكتب مغرد محتفيا بذلك، وما تحمله من رسالة، قائلا: "برافو قطر، فكرة البشت رسالة عظيمة وعميقة جدا، ترسخ الثقافة العربية وأصالتها بأهم لحظة ولقطة في المونديال العربي. مشهد يحرق الغرب الماسوني المتربص، ومخلفاته الإعلامية، وأدواته القذرة! الشيخ ميسي أكمل نجاح تنظيم مونديال العرب، وكان مسك الختام لنا وله".

برافو قطر 👏🏻



فكرة البشت رسالة عظيمه وعميقه جداً ترسخ الثقاقة العربية وأصالتها بأهم لحظة ولقطة في المونديال العربي ..



مشهد يحرق الغرب الماسوني المتربص ومُخلفاته الإعلامية وأدواتهم القذرة!



الشيخ ميسي أكمل نجاح تنظيم مونديال العرب وكان مسك الختام لنا وله ..pic.twitter.com/usKhikMC37 — Abdullah Recoba 🇸🇦 (@Abdullah_R20) December 18, 2022

وأشادت مغردة بطريقة تكريم ميسي: "حبيت هالبادرة من أمير قطر الشيخ تميم لمن لبس ميسي البشت و فرحة الفوز ارتبطت بالبشت رمز العزة و الفرح و تراثنا الخليجي الجميل، شكرا قطر استمتعنا بالمونديال و هاللحظة الرائعة من التتويج و يستاهل ولد الإنديز الساحرة".

حبيت هالبادرة من #أمير_قطر الشيخ تميم لمن لبس #ميسي البشت و فرحة الفوز ارتبطت بالبشت رمز العزة و الفرح و تراثنا الخليجي الجميل، #شكرا_قطر استمتعنا بالمونديال و هاللحظة الرائعة من التتويج و يستاهل ولد الإنديز الساحرة...👏🏻😌♥️🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/gdOHwiICqG — بدور غالي الديدب 🕊✨🤍 (@BedourSoul) December 18, 2022

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاغ#الشيخ ميسي.

#كاس_العالم_FIFA



اكتمل جمال #مونديال_قطر_2022 بختام المسك في مباراة #الارجنتين_فرنسا



حقاً هو الكأس الأجمل ، وهي البطولة الأروع بجميع تفاصيلها



حاولوا الإستنقاص من #قطر

فكان الرد عليهم في جمال التنظيم

وختامها " بشت " #الشيخ_ميسي



• من القلب #شكرا_قطر أمتعتينا و أبهرتينا pic.twitter.com/irorcP2pPj — أحمد العبيدان (@ahmad0050) December 18, 2022

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المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"