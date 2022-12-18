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والدة ميسي تفاجئه في الملعب (فيديو)

الرياضة

والدة ميسي تفاجئه في الملعب (فيديو)
AFP FRANCK FIFE
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فاجأت والدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجماهير، بنزولها إلى أرضية ملعب "لوسيل" بعد فوز لاعبي منتخب "التانغو" بلقب بطل النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

والتقطت عدسات الكاميرة لحظة نزول، سيليا كوتشيتيني "Celia Maria Cuccittini"، والدة ميسي إلى أرضية الملعب "لوسيل" وهي تعانق نجلها من الخلف، في مفاجأة سارة لبطل كأس العالم ليو!.

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وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي (1978 و1986)، بفوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2) عقب تعادلهما (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت مساء أمس الأحد، على استاد "لوسيل".

بينما أخفق المنتخب الفرنسي في الدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية "روسيا 2018"، والوصول إلى النجمة الثالثة، حيث فاز أول مرة بكأس العالم عام 1998 على أرضه.

المصدر: RT 

مونديال قطر

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