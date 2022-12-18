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مالك "تويتر" ماسك يصور هدف ميسي ويعلق عليه

الرياضة

مالك
AFP Odd ANDERSEN
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قام رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك، مالك موقع "تويتر" بتصوير هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى فرنسا خلال نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وعلق مساك على هدف ميسي، قائلا: "هدف رائع للأرجنتين".

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وأحرز النجم ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب "التانغو" في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للنهائي على استاد لوسيل، وذلك من ركلة جزاء حصل عليها أنخل دي ماريا.

المصدر: "twitter/elonmusk" 

مونديال قطر

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