ميسي يعادل رقم بيليه وينفرد بصدارة هدافي مونديال قطر 2022

عادل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رقم الأسطورة بيليه في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراته أمام نظيره الفرنسي التي جمعتهما اليوم السبت، في مونديال قطر 2022.

وهز ميسي الشباك الفرنسية في الدقيقة الـ23 من زمن الشوط الأول للقاء على استاد "لوسيل".

ورفع ميسي رصيده إلى 12 هدفا في نهائيات كأس العالم بقميص "التانغو"، ليعادل رقم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

وتصدر ميسي ترتيب هدافي مونديال قطر برصيد 6 أهداف، ليفك شراكته مع المهاجم الفرنسي كليان مبابي، ويليهما المهاجمان الأرجنتيني جوليان ألفاريز والفرنسي أليفييه جيرو برصيد 4 أهداف لكل منهما.

يذكر أن ميسي أصبح أول لاعب يسجل في 4 نسخ من كأس العالم مع الأرجنتين (2006 و2014 و2018 و2022)، متجاوزا باتيستوتا (1994 و1998 و2002)، والأسطورة دييغو أرماندو مارادونا (1982 و1986 و1994)، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي نهائيات كأس العالم:

الألماني ميروسلاف كلوزه: 16 هدفا

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البرازيلي رونالدو نازاريو: 15 هدفا

الألماني غيرد مولر: 14 هدفا

الفرنسي جوست فونتين: 13 هدفا

البرازيلي بيليه: 12 هدفا

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 12 هدفا

الهنغاري ساندور كوتشيس 11 هدفا

الألماني يورغن كلينسمان 11 هدفا.

المصدر: وكالات