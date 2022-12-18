مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية لمباراة "الحلم" النهائية

يحتضن استاد لوسيل بقطر مساء اليوم الأحد، مباراة "الحلم" النهائية للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البولندي، شيمون مارتسينياك (41 عاما)، صفارة بداية المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، و(18:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني (44 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الفرنسي، حامل اللقب:

لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

لخط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس أكونيا

لخط الوسط: ألكسيس ماك أليستر، رودريغو دي بول، إينزو فرنانديز، أنخل دي ماريا

لخط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

في المقابل، اختار المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب (54 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "التانغو" الأرجنتيني:

لحراسة المرمى: هوغو لوريس

لخط الدفاع: ثيو هرنانديز - رافائيل فاران - دايوت أوباميكانو - جول كوندي

لخط الوسط: أدريان رابيو - أوريلين تشاوميني - أنطوان غريزمان

لخط الهجوم: عثمان ديمبلي - أوليفييه جيرو - كيليان مبابي.

Here is the starting 1️⃣1️⃣ for the 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 against Argentina 🔥



𝗪𝗘'𝗥𝗘 𝗔𝗟𝗟 𝗕𝗘𝗛𝗜𝗡𝗗 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 💪#ARGFRA | #FiersdetreBleuspic.twitter.com/17qMovHKdL — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 18, 2022

وصعد المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي مونديال قطر 2022، على حساب نظيره الكرواتي، إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي، على استاد "لوسيل".

بينما واصل المنتخب الفرنسي مشوار الدفاع عن اللقب على حساب نظيره المغربي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء الماضي، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

ويبحث كل من المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والأرجنتيني، عن فض الشراكة بينهما، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس العالم.

فقد توج منتخب الأرجنتين باللقب مرتين في عامي (1978 و1986)، بالتساوي مع فرنسا الذي فاز أول مرة بكأس العالم عام 1998، وفي النسخة الماضية "روسيا 2018"، وبالتالي يسعى للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

المصدر: RT