من هو الإيراني الذي حسم لقب "مستر أولمبيا" وأطاح بالمصري"بيغ رامي"؟ (صور+فيديو)

حسم الإيراني هادي شوبان، الأحد، لقب "مستر أولمبيا"، متفوقا على المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، الذي فاز باللقب عامي 2020 و2021، صباح الأحد في لاس فيغاس الأمريكية.

وجاء "بيغ رامي" في المركز الخامس بالبطولة التي نافس فيها الرياضي المصري بفئة الوزن المفتوح.

Hadi Choopan foi o grande campeão da Open Bodybuilding do Mr Olympia 2022! Ele é o novo Mr Olympia. pic.twitter.com/N6Mso9dJGL — Marcos Antônio Matias (@MarcosAMatias) December 18, 2022

وتعتبر بطولة مستر أولمبيا للمحترفين في كمال الأجسام، لموسم 2022، هي البطولة الأقوى والأشهر على مستوى العالم، حيث حمل لقبها في الوزن المفتوح البطل المصري العالمي ممدوح السبيعي الشهير الملقب بـ "بيغ رامي" لعامين متتاليين.

وحل ديريك لونسفورد في المركز الثاني، ونيك ووكر ثالثا، وبراندون كاري في المركز الرابع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

Hadi Choopan graces the Olympia 2022 stage. pic.twitter.com/Se59TdZvAf — GENERATION IRON (@GenerationIron) December 18, 2022

من هو هادي شوبان المتوج بلقب مستر أولمبيا 2022؟

لاعب كمال أجسام إيراني مشهور، من مواليد قرية ابنو الإيرانية عام 1987، حصد العديد من الألقاب وشارك في الكثير من البطولات حتى نال حلمه في تحقيق لقب مستر أولمبيا 2022، متفوقا على العديد من النجوم في كمال الأجسام.

ويذكر أنه احتل المركز الثاني عام 2020، والثالث عام 2021 لينقض عليه هذا العام معلنا فوزه المستحق.

Mr.Olympia Men's Open Bodybuilding



The New Olympia Champion



Hadi Choopan 🇮🇷イランの英雄Hadiが初優勝



2nd place Derek Lunsford



212からのカテゴリ変更でいきなり2位https://t.co/ly47dfCzukpic.twitter.com/z4KeAgYvrk — ボディビル (@QuaCobd2) December 18, 2022

جوائز بطولة مستر أولمبيا:

وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن مجموع جوائز مستر أولمبيا يصل إلى 1.6 مليون دولار في عام 2022، وهو ما زاد عن إجمالي قيمة جائزة في السنوات الماضية بعدما كان يصل إلى 1.4 مليون دولار في الفترة من عامي 2015-2020.

ويتم تقسيم الأموال على الفائزين في جميع الأحداث، ويتم تخصيص 750 ألف دولار لمسابقة مستر أوليمبيا وحدها وباقي القيمة لباقي المسابقات مثل الفيزيك ووزن 212.

المصدر: "وسائل إعلام"





