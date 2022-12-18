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حكيمي يفقد أعصابه على رئيس "فيفا"

الرياضة

حكيمي يفقد أعصابه على رئيس
AFP
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سلطت صحيفة "لاغزيتا ديلا سبورت" الإيطالية الضوء على النجم المغربي، أشرف حكيمي، عندما فقد أعصابه واحتج على رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا"، جياني إنفانتينو، بسبب التحكيم.

وقالت الصحيفة إن جناح باريس سان جيرمان توجه عقب نهاية المواجهة أمام كرواتيا إلى إنفانتينو في النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس واحتج على تحكيم مباراتي "أسود الأطلس" أمام فرنسا وكرواتيا في الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

ووفقا للصحيفة الإيطالية تطرق حكيمي إلى ركلة الجزاء التي لم يحتسبها المكسيكي ثيو هيرنانديز لصالح المغرب ضد فرنسا.

واحتج حكيمي أيضا على الحكم القطري الذي قاد مباراة الترتيب، قبل أن يعود ويعتذر لإنفانتينو.

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وأنهى المغرب مشواره في مونديال"قطر 2022"، بصورة مشرفة بتحقيقه أفضل إنجاز في تاريخ المنتخبات الإفريقية والعربية، بحلوله رابعا في مسابقة كأس العالم، إثر خسارته السبت أمام كرواتيا 1-2 في مباراة تحديد المركز الثالث على استاد خليفة الدولي، بعد تحقيقه أفضل مشوار .

المصدر:gazzetta.it

مونديال قطر

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