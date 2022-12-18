حكيمي يفقد أعصابه على رئيس "فيفا"

سلطت صحيفة "لاغزيتا ديلا سبورت" الإيطالية الضوء على النجم المغربي، أشرف حكيمي، عندما فقد أعصابه واحتج على رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا"، جياني إنفانتينو، بسبب التحكيم.

وقالت الصحيفة إن جناح باريس سان جيرمان توجه عقب نهاية المواجهة أمام كرواتيا إلى إنفانتينو في النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس واحتج على تحكيم مباراتي "أسود الأطلس" أمام فرنسا وكرواتيا في الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

Rabbia Marocco dopo la finale persa: Hakimi insulta Infantino https://t.co/kMdB6fWHnE — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 17, 2022

ووفقا للصحيفة الإيطالية تطرق حكيمي إلى ركلة الجزاء التي لم يحتسبها المكسيكي ثيو هيرنانديز لصالح المغرب ضد فرنسا.

واحتج حكيمي أيضا على الحكم القطري الذي قاد مباراة الترتيب، قبل أن يعود ويعتذر لإنفانتينو.

بعد نهاية المقابلة قابل حكيمي في طريقه نحوى غرف الملابس رئيس الفيفا جياني إنفانتينو .. فلم يستطع حكيمي الصبر من جراء الاحساس بالظلم فنفجر في وجه رئيس الفيفا غاضبا فتذخل بعض رجال الأمن ورفاق حكيمي لتهدئة الأوضاع .. هذا حكيمي راه هو اللطف لاعب في المنتخب الوطني 😂 pic.twitter.com/PMEfUE6tRG — الجيش الإلكتروني الصحـراوي (@ElMarrokiamir) December 17, 2022

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وأنهى المغرب مشواره في مونديال"قطر 2022"، بصورة مشرفة بتحقيقه أفضل إنجاز في تاريخ المنتخبات الإفريقية والعربية، بحلوله رابعا في مسابقة كأس العالم، إثر خسارته السبت أمام كرواتيا 1-2 في مباراة تحديد المركز الثالث على استاد خليفة الدولي، بعد تحقيقه أفضل مشوار .

المصدر:gazzetta.it