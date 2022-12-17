لاعبو المغرب يهاجمون القطري الجاسم حكم مباراة كرواتيا (فيديو)

دخل لاعبو المغرب في مناوشات مع الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، حكم مباراة "أسود الأطلس" كرواتيا على الميداليات البرونزية في كأس العالم "قطر 2022"، فور إطلاق صافرة النهاية.

وتوجه لاعبو منتخب المغرب صوب عبد الرحمن الجاسم، فور إطلاقه صافرة نهاية المباراة التي انتهت بخسارة منتخب "أسود الأطلس" بهدف مقابل هدفين،على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، واحتلاله المركز الثالث في مونديال "قطر 2022".

للاسف تصرف غير مقبول من لاعبي المغرب .. مع ان الحكم القطري ما قصر في المباراة .. وفيه بلنتي لكرواتيا لم يحتسب ! pic.twitter.com/6MwZPt4m19 — ZiaD (@Z_M_D) December 17, 2022

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وتدخل حارس المرمى المغربي ياسين بونو وابعد زملاءه، قبل أن يأتي المدير الفني للمنتخب، وليد الركراكي، ويبعد أيضا لاعبيه، قبل أن يناقش هو مع الحكم، بعض القرارات في اللقاء.

وحققا المغرب إنجاز تاريخيا في مونديال قطر 2022، فقد أصبح أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ دور الأربعة الكبار لكأس العالم لكرة القدم، ويحتل المركز الرابع في المونديال.

المصدر: وكالات