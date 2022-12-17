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شيخة قطرية تعلق على خسارة المغرب المركز الثالث في كأس العالم 2022

الرياضة

شيخة قطرية تعلق على خسارة المغرب المركز الثالث في كأس العالم 2022
Globallookpress Sebastian EL-SAQQA
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وجهت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، رسالة للمغرب بعد خسارة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا (1-2) في مباراة المركز الثالث لبطولة كأس العالم "قطر 2022" التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وكتبت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، "تغريدة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: " حظ أوفر لمنتخب المغرب . . رابع العالم إنجاز يستحق التقدير".

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المصدر: RT   

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