شيخة قطرية تعلق على خسارة المغرب المركز الثالث في كأس العالم 2022

وجهت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، رسالة للمغرب بعد خسارة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا (1-2) في مباراة المركز الثالث لبطولة كأس العالم "قطر 2022" التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وكتبت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، "تغريدة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: " حظ أوفر لمنتخب المغرب . . رابع العالم إنجاز يستحق التقدير".

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المصدر: RT