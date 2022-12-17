شيخة قطرية تعلق على خسارة المغرب المركز الثالث في كأس العالم 2022
Globallookpress Sebastian EL-SAQQA
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وجهت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، رسالة للمغرب بعد خسارة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا (1-2) في مباراة المركز الثالث لبطولة كأس العالم "قطر 2022" التي جمعتهما مساء اليوم السبت.
وكتبت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، "تغريدة" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: " حظ أوفر لمنتخب المغرب . . رابع العالم إنجاز يستحق التقدير".
حظ أوفر لمنتخب #المغرب . . رابع العالم إنجاز يستحق التقدير 👏🏻🇶🇦#كأس_العالم_2022#مونديال_قطر#قطر2022#المغرب_كرواتيا#FIFAWorldCup#Qatar2022pic.twitter.com/gy2n6rRwqY— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 17, 2022
المصدر: RT