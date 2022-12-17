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عرضة "هل قطر" الرقص بالسيوف.. بمشاركة الشيخ تميم وشخصيات سياسية ورياضية (فيديو)

الرياضة

عرضة
twitter/alkasschannel
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شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالده إلى جانب قيادات سياسية ورياضية دولية اليوم السبت في عرضة "هل قطر"، أحد أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في قطر.

ويتزامن اليوم الوطني لدولة قطر مع استضافة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأظهرت مقاطع فيديو، أمير دولة قطر مشاركا في عرضة "هل قطر"، التي أقيمت في مدينة لوسيل، عصر اليوم السبت، متوسطا عددا ممن شاركوه العرضة.

كما  شارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، ونظيره الأوروبي ألكسندر تشيفرين، والإفريقي باتريس موتسيبي، في عرضة "هل قطر".

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي

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