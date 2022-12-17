تعرف على سجل المباريات النهائية بكأس العالم منذ النسخة الأولى في 1930

يشهد مونديال "قطر 2022" إقامة المباراة النهائية غدا الأحد بين الأرجنتين وفرنسا اللتين تتبارزان لإحراز اللقب الثالث في تاريخهما.

ونستعرض في هذا الرصد سجل المباريات النهائية لكأس العالم منذ النسخة الأولى:

1930: فازت الأوروغواي على الأرجنتين 4-2 (في الأوروغواي).

1934: فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد (في إيطاليا).

1938: فازت إيطاليا على المجر 4-2 (في فرنسا).

* لم تنظم البطولة في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

1950: فازت الأوروغواي على البرازيل 2-1* (في البرازيل).

* في 1950، انتهت النسخة بمجموعة من أربعة منتخبات، وفازت الأوروغواي على البرازيل 2-1 في المباراة الأخيرة التي عُدّت بمثابة نهائي.

1954: فازت ألمانيا الغربية على المجر 3-2 (في سويسرا).

1958: فازت البرازيل على السويد 5-2 (في السويد).

1962: فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1 (في تشيلي).

1966: فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد (في إنجلترا).

1970: فازت البرازيل على إيطاليا 4-1 (في المكسيك).

1974: فازت ألمانيا الغربية على هولندا 2-1 (في ألمانيا الغربية).

1978: فازت الأرجنتين على هولندا 3-1 بعد التمديد (في الأرجنتين).

1982: فازت إيطاليا على ألمانيا الغربية 3-1 (في إسبانيا).

1986: فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية 3-2 (في المكسيك).

1990: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-0 (في إيطاليا).

1994: فازت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي (في الولايات المتحدة).

1998: فازت فرنسا على البرازيل 3-0 (في فرنسا).

2002: فازت البرازيل على ألمانيا 2-0 (كوريا الجنوبية واليابان).

2006: فازت إيطاليا على فرنسا بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي (في ألمانيا).

2010: فازت إسبانيا على هولندا 1-0 بعد التمديد (في جنوب إفريقيا).

2014: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد (في البرازيل).

2018: فازت فرنسا على كرواتيا 4-2 (في روسيا).

2022: الأرجنتين - فرنسا (في قطر).

المصدر: وكالات