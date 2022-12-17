تاريخ المواجهات بين المغرب وكرواتيا قبل مباراتهما اليوم في مونديال قطر

تتجدد مواجهة المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر، وذلك عندما يلتقيان مساء اليوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتخوض كرواتيا هذه المباراة بعد خسارتها في نصف النهائي أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، فيما خسر المغرب في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي أمام فرنسا بهدفين دون رد.

إقرأ المزيد

وستكون مواجهة اليوم هي الثالثة بين المغرب وكرواتيا، حيث سبق لهما وأن التقيا في العام 1996، في نصف نهائي كأس الملك الحسن الثاني الدولية بمدينة الدار البيضاء، وفازت كرواتيا حينها بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعدما تعادلا المنتخبان في المباراة 2-2.

أما المباراة الثانية فقد خاضها المنتخبان في افتتاح الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم الحالية وانتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: achkayen.com