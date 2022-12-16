"بي إن سبورتس" تزف خبرا سارا للمشجعين العرب

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، أنها ستبث مباراة الأرجنتين وفرنسا المقررة بعد غد الأحد في نهائي مونديال 2022، مجانا على قناتها المفتوحة.

وكتبت الشبكة على حساب قناتها الإخبارية في موقع "تويتر": "تعلن بي إن سبورتس أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على يوتيوب".

📣تعلن beIN SPORTS أنها ستبث المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 بين الأرجنتين 🇦🇷 وفرنسا 🇫🇷 على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على YouTube



📣التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على YOUTUBE من الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/S0CAms8VXl — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 16, 2022

وأضافت: "التغطية العربية على قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب من الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة".

وكانت شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت قبل انطلاق البطولة، بث 22 مباراة من المونديال عبر قناتها المفتوحة (beIN Sports).

المصدر: "بي إن سبورتس"