"إنه لاعب مذهل ومختلف".. مورينيو يبدي إعجابه بنجم المنتخب المغربي

واصل نجم خط وسط المنتخب المغربي، عز الدين أوناحي، إثارة إعجاب أشهر المدربين في العالم، بعد تألقه مع "أسود الأطلس" في مونديال "قطر 2022".

وبعد أن نال إشادة المدرب الإسباني الشهير لويس إنريكي والذي قال عنه بعد مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن نهائي المونديال "فوجئت باللاعب رقم 8 (أوناحي) للمنتخب المغربي، يا إلهي من أين أتى هذا الفتى؟ لقد كان يلعب بطريقة مدهشة"، جاء الدور الآن على المدرب البرتغالي المخضرم حوزييه مورينيو الذي امتدح بدوره أوناحي.

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وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "اللاعب الذي ارتدى رقم 8 مع المغرب ويلعب مع نادي أنجيه الفرنسي (أوناحي) كان مذهلا للغاية".

وأضاف: "الحارس ياسين بونو كان مميزا أيضا، وأعرف سفيان أمرابط (لاعب فيورنتينا) من كرة القدم الإيطالية، إنه لاعب جيد، ولكن أوناحي ظهر بشكل مختلف".

ويبلغ أوناحي 22 عاما، ولد بمدينة الدار البيضاء قبل أن يشق أولى خطواته في عالم كرة القدم داخل مدرسة الرجاء البيضاوي، ليلتحق بعد ذلك بأكاديمية محمد السادس التي شكلت له بوابة للاحتراف الأوروبي، بعدما التحق بنادي ستراسبورغ الفرنسي عام 2018، وبعد ذلك انتقل صوب نادي أفرونش، ومن ثم انضم لفريقه الحالي أونجي الفرنسي.

وكان المدرب السابق للمغرب وحيد خاليلوزيتش، أول من استدعى أوناحي للمشاركة مع "أسود الأطلس" في نهائيات كأس أمم إفريقيا في العام 2021.

يذكر أن منتخب المغرب حقق تأهلا تاريخيا للدور نصف النهائي في مونديال "قطر 2022" بفوزه على البرتغال في ربع النهائي بهدف دون رد، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك الإنجاز في كأس العالم.

وتوقف مشوار "أسود الأطلس" عند نصف النهائي بخسارتهم أمام منتخب فرنسا، حامل اللقب، بهدفين دون رد.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي غدا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في المونديال القطري.

المصدر: صحيفة "آس"