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لأول مرة في قطر.. مبارتا كرة يد بين الهجانة

الرياضة

لأول مرة في قطر.. مبارتا كرة يد بين الهجانة
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شهدت قطر تزامنا مع استضافتها مونديال كرة القدم، مبارتي كرة يد بين الهجانة للمرة الأولى في تاريخ رياضة الهجن.

ووسط حضور جماهيري، الخميس، تسابق الهجانة على ظهر الجمال في مبارتي كرة يد، حملت الكثير من حماس وإعجاب الجمهور في ميدان "الشيحانية" للهجن بالعاصمة الدوحة.

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ويأتي هذا ضمن فعالية "الهجن وكأس العالم 2022" من تنظيم الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن (المهاري)، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق الهجن بمنطقة الشيحانية.

وجرت المباراة الأولى بين منتخب قطر وآخر يمثل إفريقيا، يضم كل منهما 3 إبل مع الهجانة، والثانية بين منتخبي آسيا 3 وفريق الهواة 10.

وتستغرق المباراة 30 دقيقة، كل شوط فيها يمتد لـ15 دقيقة.

وتنظم هذه الفعالية على هامش استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي بدأت في 20 نوفمبر، وتنتهي في 18 ديسمبر.

المصدر: "وكالة الأناضول"

مونديال قطر

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