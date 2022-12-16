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تعويضات ضخمة للأندية بسبب كأس العالم!

الرياضة

تعويضات ضخمة للأندية بسبب كأس العالم!
AFP
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كشفت صحيفة "التايمز" الإنجليزية أنه من المتوقع أن يتلقى مانشستر سيتي حوالي 4.5 مليون جنيه استرليني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تواجد لاعبي الفريق السماوي في مونديال قطر.

وسيعطي "الفيفا" كل فريق 8120 جنيها استرلينيا عن كل يوم يشارك فيه كل لاعب في البطولة، بما في ذلك فترة الاستعداد الرسمية التي تستغرق أسبوعا مسبقا.

وكان لدى بطل الدوري الإنجليزي 16 لاعبا يمثلون تسع دول مختلفة في قطر، بينما وصل الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى أبعد نقطة بينما يستعدون لمواجهة فرنسا في النهائي يوم الأحد.

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وأضاف تقرير الصحيفة أن برشلونة سيحصل على أكثر من 3.32 مليون جنيه استرليني، على الرغم من امتلاك الفريق الكتالوني 17 لاعبا في البطولة.

وسيحصل مانشستر يونايتد، الذي يمتلك المدافعين رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز، في المباراة النهائية يوم الأحد، على 2.92 مليون جنيه استرليني من لاعبيه البالغ عددهم 13 في قطر.

ومن المتوقع أن يحصل تشيلسي (12 لاعبا) على 2.46 مليون جنيه استرليني، وتوتنهام (11 لاعبا) 2.32 مليون جنيه استرليني، وأرسنال (10 لاعبين) 2.1 مليون جنيه استرليني.

المصدر: goal

مونديال قطر

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