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الـ"فيفا" يعلن طاقم تحكيم نهائي مونديال قطر 2022

الرياضة

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AFP FRANCK FIFE
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أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، الذي سيجمع الأرجنتين وفرنسا الأحد المقبل على ملعب ستاد لوسيل.

وسيدير حكم الساحة الدولي البولندي، شيمون مارتسينياك (41 عاما)، المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسبق أن أدار شيمون مارتسينياك مباراتين خلال المونديال بمشاركة المنتخبين، الأولى بين فرنسا والدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي حسمها منتخب "الديوك " بهدفين مقابل هدف واحد.

أما الثانية فقد كانت مباراة الأرجنتين وأستراليا، وانتهت بفوز "التانغو" وبالنتيجة ذاتها (2-1) في الدور ثمن النهائي للبطولة.

وتأهل منتخب فرنسا إلى النهائي على حساب نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

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بينما تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملع "لوسيل".

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، المرتقبة بين فرنسا والأرجنتين، يوم الأحد المقبل، في تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي، على استاد "لوسيل".

ويبحث كلا المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والأرجنتيني، عن فض الشراكة بينهما، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس العالم.

فقد توج منتخب فرنسا باللقب مرتين عامي (1998 و2018)، بالتساوي مع الأرجنتين بطلة نسختي (1978 و1986).

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

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