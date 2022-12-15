شاهد.. الرئيس الفرنسي أثناء عزف النشيد الوطني

حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحضور شخصيا مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي (2-0) مساء أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ونشر حساب الرئيس الفرنسي، على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر ماكرون وهو يؤدي النشيد الوطني، قبل بدء مباراة المنتخب الفرنسي ضد المغرب، في ستاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

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وكان إيمانويل ماكرون قد نشر قبل ساعتين من انطلاق المباراة "تغريدة" لتحفيز المنتخب الفرنسي، قائلا: "كلنا خلف الزرق من أجل الفوز.. بدون أن ننسى أن الرياضة تجمعنا قبل كل شيء في ظل الاحترام والصداقة بين البلدين"، في إشارة إلى فرنسا والمغرب.

ونجح منتخب فرنسا في مواصلة مشوار الدفاع عن لقب بطل العالم لكرة القدم، وبلوغ نهائي مونديال قطر 2022، الذي سيواجه فيه نظيره الأرجنتيني، يوم الأحد المقبل، على استاد "لوسيل".

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