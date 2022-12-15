أول تعليق لياسين بونو بعد خسارة المغرب أمام فرنسا

أعرب حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو، عن أسفه لعدم قدرة "أسود الأطلس" على التأهل إلى نهائي مونديال قطر، بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا 0-2، في الدور نصف النهائي.

وقال بونو في تصريحات عقب نهاية المباراة، إن المواجهة التي جمعت بين "أسود الأطلس" و"الديوك" لم تكن سهلة، وإن المنتخب المغربي كان يحلم بالعبور إلى النهائي، مردفا: "كانت لدينا الثقة بقدرتنا على الفوز بالمباراة، لكن لم يقدر لنا ذلك".

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وأضاف: "اللاعبون قدموا مباراة كبيرة ومجهودا جبارا، خلقنا فرصا.. أظهرنا بأننا منتخب لديه شخصية".

وتابع: "الهدف الأول صعب علينا المباراة، رغم ذلك خلقنا فرصا وأظهرنا بأن المنتخب لديه شخصية، قبل أن يتأتى لهم الهدف الثاني".

وبخصوص غياب المدافع نايف أكرد وإصابة القائد رومان سايس في لقاء فرنسا، قال بونو: "داري والياميق قدما مباراة كبيرة، لم يشعراني بغياب أكرد وسايس، أهنئهما على مستواهما، وهذه المجموعة أظهرت أنها قادرة على منافسة أكبر المنتخبات".

وسيخوض منتخب المغرب بعد غد السبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد كرواتيا، فيما تواجه فرنسا منتخب الأرجنتين الأحد، لتحديد بطل مونديال "قطر 2022".

المصدر: وكالات