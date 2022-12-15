الرئيس الفرنسي ينضم لاحتفالات لاعبي "الديوك" في غرفة تبديل الملابس ولم ينس "أسود الأطلس" (فيديو)

حرص إيمانويل ماكرون رئيس دولة فرنسا على التواجد في غرفة تبديل ملابس "منتخب الديوك" لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بالتأهل إلى نهائي مونديال "قطر 2022" للمرة الثانية على التوالي.

وتواجد الرئيس الفرنسي في المقصورة الرئيسية لاستاد البيت، الأربعاء، لمتابعة مواجهة منتخب بلاده والمغرب في نصف نهائي المونديال، التي انتهت بفوز "الديوك" 2-0 سجلهما ثيو هيرنانديز وكولو مواني في الدقيقتين (5 و79).

وعقب نهاية المباراة توجه ماكرون إلى غرفة تبديل ملابس المنتخب الفرنسي وصافح اللاعبين وهنأهم على الصعود إلى النهائي، كما أجرى لقاء صحفيا مع عدد من القنوات ووسائل الإعلام العالمية.

كما حرص ماكرون على مواساة "أسود الأطلس" منتخب المغرب، ووفقا لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، تحدث الرئيس الفرنسي مع سفيان أمرابط لاعب المنتخب المغربي والمحترف بصفوف فيورنتينا.

ماكرون يواسي لاعبي المغرب بعد الخسارة أمام فرنساhttps://t.co/IMPq6e9Ghepic.twitter.com/is5zY8Dizf — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) December 14, 2022

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وقال ماكرون لـ أمرابط مشيدا به علنا وسط لاعبي المنتخب المغربي: "كنت أفضل لاعب وسط في كأس العالم".

وامتدح ماكرون في تصريحاته عقب المواجهة أداء لاعبي المغرب على مدار البطولة مؤكدا أنهم قدموا مشوارا استثنائيا.

وضرب منتخب فرنسا موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم الأحد المقبل، بينما يصطدم المغرب بمنتخب كرواتيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، السبت المقبل.

يذكر أن منتخب فرنسا هو حامل لقب المونديال، حيث توج بنسخة "روسيا 2018" عقب فوزه على كرواتيا في النهائي.

المصدر: "وكالات"