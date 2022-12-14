الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة المغرب وفرنسا (فيديو)

رجح الباندا "سهيل"، كفة المنتخب الفرنسي للفوز على نظيره المغربي في المباراة التي ستجمعهما، مساء اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي لمونديال "قطر 2022".

وربما قد لا تخيف هذه التوقعات المغاربة، على اعتبار أن توقعات الباندا السابقة لمباريات المنتخب المغربي لم يكن معظمها صائبا.

فقد توقع الباندا خسارة المغرب أمام كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، فانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

كما توقع هزيمة المغرب في الجولة الثانية أمام بلجيكا، لكن "أسود الأطلس" تغلبوا على "الشياطين الحمر" بهدفين دون رد.

وفي ثمن النهائي وربع النهائي، توقع الدب "سهيل" خسارة المغرب أمام إسبانيا والبرتغال تواليا، لكن "أسود الأطلس" حققوا المفاجأة حيث خرجوا فائزين بالمباراتين، ليصعدوا للمربع الذهبي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم، ليصبح المغرب أيضا أول منتخب إفريقي وعربي يصل لهذه المرحلة.

وتوقع "سهيل" مرة واحدة فوز المغرب، وذلك في المباراة التي جمعته ضد كندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وهو ما حصل فعلا، حيث فاز "الأسود" بهدفين لواحد.

المصدر: "بي إن سبورتس"