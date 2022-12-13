رابطة الملاكمة العالمية "WBA" تعلن عن اسم أفضل ملاكم للعام 2022

حصل الروسي، دميتري بيفول، حامل حزام رابطة الملاكمة العالمية "WBA" لبطل العالم للوزن الخفيف الثقيل على جائزة أفضل ملاكم للعام 2022.

وقدم رئيس رابطة الملاكمة العالمية، جيلبرتو ميندوزا، الجائزة للملاكم الروسي، خلال مؤتمر الذكرى المئوية للرابطة العالمية للملاكمة الذي يعقد هذه الأيام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

ودافع دميتري بيفول عن حزام رابطة الملاكمة العالمي مرتين هذا العام، بفضل انتصاره المستحق على أقوى ملاكم في العالم بغض النظر عن فئة الوزن المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز، وعلى المكسيكي جيلبرتو راميريز، بطل العالم السابق الذي لم يهزم قبل ذلك.

قال الملاكم الروسي البالغ من العمر 31 عاما بعد حصوله على الجائزة: "أريد أن أعبر عن امتناني. أنا سعيد جدا لكوني جزءا من WBA. منحتني رابطة الملاكمة العالمية الفرصة للفوز بلقب بطل العالم والدفاع عنه".

وأضاف دميتري بيفول: "حاول الكثيرون انتزاعه مني، لقد خضت الكثير من المواجهات على لقب WBA. شكرا جزيلا!، وشكرا جزيلا لفريقي!. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي في عام 2023، وما بعده".

المصدر: "allboxing.ru"