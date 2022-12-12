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الملاكمة المثيرة للجدل "بلباسها الفاضح" بريدجز تسقط متحديتها بالقاضية! (فيديو)

الرياضة

الملاكمة المثيرة للجدل
instagram/ebanie_bridges
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دافعت الملاكمة الأسترالية إيباني بريدجز عن لقب بطلة العالم بنجاح، إثر فوزها على مواطنتها شانون أوكونيل بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما في مدينة ليدز بإنجلترا.

وتمكنت إيباني بريدجز من إسقاط متحديتها في الجولة الثامنة من النزال المقرر من 10 جولات، لتحتفظ بحزام الاتحاد الدولي للملاكمة "IBF".

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وأثارت بريدجز الجدل بلباسها الفاضح أثناء عملية الوزن، فقط ظهرت شبه عارية.

وحققت إيباني بريدجز (36 عاما) بذلك انتصارها العاشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، منها 5 بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة.

بينما تعرضت شانون أوكونيل (39 عاما) للهزيمة السابعة خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 23 انتصارا وتعادل واحد.

المصدر: "vesti.kz" 

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