مواجهة بين مقاتلين روسي وبولندي تنتهي بفضيحة

تعادل المقاتل الروسي ماغوميد أنكالايف مع متحديه البولندي يان بلاخوفيتش في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC 282" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأثارت نتيجة النزال الذي أقيم بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، على لقب بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الكثير من الجدل، فقد أعلن أحد الحكام الثلاثة فوز أنكالايف بنتيجة (48-46)، بينما رجح آخر كفة البولندي بواقع (48-47)، في حين رأى ثالث بأن المواجهة كانت متكافئة بنتيجة (47-47) نقطة.

وقال المقاتل الروسي بعد النزال: "لا أعرف ماذا أقول، لقد فزت في النزال، ولكن لسبب ما لم يعطوني الحزام. ما هذا، لا أعلم؟".

وتعادل ماغوميد أنكالايف (30 عاما) للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد 19 انتصارا وخسارة واحدة.

كما أن يان بلاخوفيتش (39 عاما) تعادل للمرة الأولى خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 28 انتصارا، و9 هزائم.

المصدر: "allboxing.ru"