قديروف يدعو رئيس "UFC" لتسليم حزام البطل للمقاتل الروسي أنكالايف

خاطب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، رئيس اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت، بعد تعادل المقاتل الروسي ماغوميد أنكالايف مع البولندي يان بلاخوفيتش.

وأشار قديروف في خطابه، كان وايت في وقت سابق رجل المبادئ "واليوم أخرج حزام البطولة من الحلبة، من دون أن يسلمه للفائز بشكل واضح".

وكتب قديروف في صفحته على قناة "تيلغرام": "اعترف بالخطأ، وامنح الحزام للفائز الحقيقي واعتذر عن هذه المسرحية".

ونقلت الصفحة الرسمية لاتحاد "UFC" في تطبيق "إنستغرام" عن دانا وايت قوله، بعد انتهاء النزال بين ماغوميد أنكالايف ويان بلاخوفيتش، بالتعادل: "بدأت في النوم بعد ثلاث جولات. سمعت أن أنكالايف مستاء. ماذا تريدني أن أفعل؟ أنكالايف كان يتعرض للضرب على مدار الجولتين الأوليين، ثم قام بإسقاط خصمه على الأرض".

وتعادل ماغوميد أنكالايف ويان بلاخوفيتش في النزال الذي جمعهما فجر يوم الأحد، بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، على لقب بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، بنتيجة (48-46، 48-47، 47-47)، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.

وقال المقاتل الروسي بعد النزال: "لا أعرف ماذا أقول، لقد فزت في النزال، ولكن لسبب ما لم يعطوني الحزام. ما هذا، لا أعلم؟".

المصدر: "russian.rt.com"