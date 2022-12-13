إبراهيموفيتش يشيد بالمغرب ويتنبأ ببطل مونديال قطر

توقع النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، أن يفوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم لكرة القدم المقامة نسختها الـ22 في قطر.

وجاءت تصريحات النجم السويدي للصحفيين، أمس الاثنين، على هامش مشاركته في معسكر تدريبي شتوي لفريقه ميلان الإيطالي، في مدينة دبي الإماراتية.

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وأثنى إبراهيموفيتش (41 عاما) على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنه يرى فريقا واحدا يتوج باللقب.

وبحسب إبراهيموفيتش الذي شارك مع السويد في كأسي العالم مرتين عامي 2002 و2006: "أعتقد أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وأنتم تعلمون من أقصد. أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس. الأمر مكتوب بالفعل".

وستحاول الأرجنتين والمغرب الذي حقق مفاجأة كبرى في هذه البطولة بوصوله إلى نصف النهائي، منع كل من كرواتيا وفرنسا من إعادة نهائي نسخة "روسيا 2018" حين فاز "الديوك" باللقب على حساب لوكا مودريتش ورفاقه.

وتلعب الأرجنتين مع كرواتيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بينما يتواجه المغرب مع فرنسا غدا الأربعاء.

ووصف النجم السويدي المخضرم كلا من كرواتيا وفرنسا بأنها من المنتخبات "القوية" لكنه يميل إلى تتويج ميسي.

وردا على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان "لا أعتقد أن هذه مفاجأة لأنني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم".

وتابع "بلوغهم دور نصف النهائي، قد يكون مفاجئا قليلا ولكن تذكروا أنهم فريق جيد. وهذه المفاجآت التي أعتقد أن الناس يحبونها".

المصدر: وكالات