موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال وتاريخ المواجهات بينهما

يتطلع المنتخب المغربي إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، عندما يواجه فرنسا، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال قطر.

وتقام مباراة المغرب وفرنسا يوم الأربعاء المقبل على ملعب "البيت" في الخور بقطر، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

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وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم، بفوزه أمس السبت على نظيره البرتغالي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

أما منتخب فرنسا، حامل اللقب والساعي ليكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فقد بلغ المربع الذهبي في مونديال قطر على حساب نظيره الإنجليزي بفوزه عليه بنتيجة 2-1.

وستكون مباراة المغرب وفرنسا المقبلة هي الأولى بين المنتخبين في منافسات كأس العالم، علما بأنهما تواجها سابقا في خمس مباريات ودية ما بين 1988 و2007.

وفيما يلي نتائج تلك المباريات السابقة بين فرنسا والمغرب:

- 1988: المغرب 1-2 فرنسا

- 1998: المغرب 2-2 فرنسا (ركلات الترجيح انتهت بفوز المغرب 6-5)

- 1999: المغرب 0-1 فرنسا

- 2000: المغرب 1-5 فرنسا

- 2007: المغرب 2-2 فرنسا

المصدر: 90min.com