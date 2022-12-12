فرقة مصرية شهيرة تهنئ المنتخب المغربي على طريقتها (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مقطع فيديو لفرقة "كورال روح الشرق" المصرية الشهيرة، تحتفي فيه بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم، وتدعمه قبل مباراته التاريخية.

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ونشرت فرقة "كورال روح الشرق" مقطع الفيديو يظهر العشرات من أفراد الفرقة الشهيرة، وهم يرددون أغنية تقول بعض كلماتها باللهجة المغربية :"والله شرفتونا.. والله شرفتونا.. قصاد العالم عليتونا.. وكسبتوا وفرحتونا”.

وأضافت كلمات الأغنية (وهي من تأليف سهل الإمام) :"الله معكم بالجاي.. والكأس إن شاء الله جاي.. كنتم أسود كنتم أبطال المغرب معنى الرجال".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير هذه الأغنية، التي جاءت على نغمة أغنية الفرقة السابقة "أرحبو" (إحدى أغاني مونديال قطر الرسمية والتي غنتها كورال الشرق على طريقتها المميزة)، معربين عن إعجابهم بالأداء والكلمات.

ابداع جديد من كورال روح الشرق 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/7gOUMgkx9L — .QATA®IA ❤️مواطنة (@qtrqtr2233) December 12, 2022

المصدر: RT