قائمة الفائزين بـ"الحذاء الذهبي" عبر التاريخ.. معايير الفوز وترتيب المنافسين بمونديال قطر

احتدم الصراع على جائزة "الحذاء الذهبي" لهداف كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، بين الثنائي الفرنسي، كيليان مبابي وأوليفييه جيرو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي مونديال قطر 2022 حتى الآن، برصيد 5 أهداف، متفوقا بفارق هدف واحد على كل من أوليفييه جيرو وليونيل ميسي.

وبشكل عام، فقد انحصرت المنافسة على لقب هداف كأس العالم لكرة القدم 2022، بين لاعبي المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي للمونديال، وهي: كرواتيا، الأرجنتين، المغرب، وفرنسا.

معايير الفوز بالجائزة:

تمنح جائزة "الحذاء الذهبي" للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم 2022.

إذا تساوى لاعبان سيفوز اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة.

إذا كان لاعبان أو أكثر متساويين، سيفوز اللاعب الذي لعب أقل عدد من الدقائق.

كما سيتم منح الحذاء الفضي والحذاء البرونزي لثاني وثالث أفضل الهدافين على التوالي.

الفائزون بجائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في تاريخ بطولات كأس العالم عبر التاريخ:

1930: غييرمو ستابيلي (الأرجنتين) - 8 أهداف

1934: أولدريتش نييدلي (تشيكوسلوفاكيا) - 5 أهداف

1938: ليونيداس دا سيلفا (البرازيل) - 7 أهداف

1950: ألديمير ميندز (البرازيل) - 8 أهداف

1954: ساندور كوتشيس (هنغاريا) - 11 هدفا

1958: جاست فونتين (فرنسا) - 13 هدفا

1962: فلوريان ألبرت (هنغاريا) وغارينشيا (البرازيل) وفالنتين إيفانوف (الاتحاد السوفياتي) ودرازان جيركوفيتش (يوغسلافيا) وليونيل سانشيز (تشيلي) وفافا (البرازيل) - 4 أهداف لكل منهم

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1966: أوزيبيو (البرتغال) - 9 أهداف

1970: غيرد مولر (ألمانيا) - 10 أهداف

1974: غريغور لاتو (بولندا) - 7 أهداف

1978: ماريو كيمبس (الأرجنتين) - 6 أهداف

1982: باولو روسي (إيطاليا) - 6 أهداف

1986: غاري لينيكر (إنجلترا) - 6 أهداف

1990: الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي (إيطاليا) - 6 أهداف

1994: أوليغ سالينكو (روسيا) خريستو ستويتشكوف (بلغاريا) - 6 أهداف لكل منهما

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1998: دافور شوكر (كرواتيا) - 6 أهداف

2002: رونالدو (البرازيل) - 8 أهداف

2006: ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) - 5 أهداف

2010: الألماني توماس مولر (ألمانيا) - 5 أهداف

2014: خاميس رودريغيز (كولومبيا) - 6 أهداف

2018: هاري كين (إنجلترا) - 6 أهداف.

المصدر: FIFA