و"ختامها مسك".. "بي إن سبورتس" تفاجئ الجماهير العربية قبل انطلاق مباريات نصف نهائي مونديال قطر

كشفت عدة مصادر، أن شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، ستبث جميع المباريات المتبقية في مونديال 2022 مجانا على قنواتها المفتوحة.

ووصلت بطولة كأس العالم إلى مراحلها الأخيرة بعد أن حجزت أربعة منتخبات مقاعدها في الدور نصف النهائي وهي المغرب، وفرنسا، وكرواتيا، والأرجنتين.

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ووفقا للصحفي المصري والمحلل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، محمد الجزار، فمن المقرر أن يتم بث المباريات الأربعة المتبقية في مونديال قطر على قنوات "بي إن سبورتس" وقناة الكأس دون تشفير.

وكتب الجزار على حسابه في "تويتر": "أجمل هدية للجماهير العربية.. ختامها مسك.. المباريات المتبقية من مونديال العرب ستبث بدون تشفير على بي إن سبورتس وقناة الكأس".

أجمل هدية للجماهير العربية 🎁

ختامها مسك .. المباريات المتبقية من #مونديال_العرب بدون تشفير 🔐



🔘 المغرب 🇲🇦 - فرنسا 🇫🇷 “مفتوح” ✅



🔘 الأرجنتين 🇦🇷 - كرواتيا 🇭🇷 “مفتوح” ✅



🔘 المباراة النهائية 🏆 “مفتوح” ✅



🔘 مباراة تحديد الثالث والرابع 🥉“مفتوح” ✅#المونديال_مع_الجزارpic.twitter.com/VZS5JiKVcn — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 11, 2022

وأضاف مستعرضا المباريات التي سيتم بثها مجانا: "المغرب ضد فرنسا، الأرجنتين ضد كرواتيا، المباراة النهائية، ومواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع".

وكانت شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت قبل انطلاق البطولة، بث 22 مباراة من المونديال عبر قناتها المفتوحة (beIN Sports).

المصدر: وكالات