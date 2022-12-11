بالفيديو.. تصرف نبيل من الحارس المغربي بونو مع زميله في منتخب "أسود الأطلس"

أثار ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب وإشبيلية الإسباني، الإعجاب بتصرف نبيل مع مواطنه يوسف النصيري.

وقاد بونو والنصيري منتخب بلدهما المغرب لبلوغ الدور نصف النهائي مونديال قطر 2022، بعد فوز المغرب على البرتغال 1-0، في إنجاز هو الأول للكرة العربية والإفريقية على حد سواء.

وتألق بونو في هذه المباراة، وحرم لاعبي البرتغال من التسجيل في أكثر من فرصة حقيقية، خاصة من أمام جواو فيلكس وبرونو فيرنانديز، وأخيرا كريستيانو رونالدو.

واختير بونو من قبل اللجنة المنظمة لمنحه جائزة رجل المباراة، وهي الجائزة التي يحصدها للمرة الثانية، بعد الأولى في مباراة إسبانيا بثمن النهائي.

وتسلم بونو الجائزة، لكنه قام بإهدائها لزميله يوسف النصيري، صاحب هدف المباراة الوحيد.

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وأثارت هذه اللفتة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفت "بالرائعة"، فيما أكد آخرون أن بونو يستحق التواجد بناد أكبر من إشبيلية.

ونجح بونو في الحفاظ على نظافة شباكه في جميع مباريات النسخة الحالية من كأس العالم، باستثناء مباراة وحيدة أمام كندا.

ولم تهتز شباك بونو في مباريات المغرب ضد كرواتيا وإسبانيا والبرتغال، بينما استقبل هدفا وحيدا في مباراة كندا، وكان بنيران صديقة، بينما غاب بونو عن مباراة بلجيكا، وناب عنه مواطنه منير المحمدي، ولم تهتز شباكه أيضا.

المصدر: "وسائل إعلام"