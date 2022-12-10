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فرنسا تهزم إنجلترا وتواجه المغرب في نصف نهائي مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

فرنسا تهزم إنجلترا وتواجه المغرب في نصف نهائي مونديال قطر (فيديو)
AP Frank Augstein
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انتزع المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، من نظيره الإنجليزي إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت.

وضع الفرنسي أوريلين تشواميني منتخب "الديوك" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الإنجليزي هاري كين بهدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" عند الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

واقتنص المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الثاني لبلاده بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

بينما أضاع هاري كين فرصة ذهبية لإدراك التعادل مرة أخرى، في الدقيقة 84 بإهداره ركلة جزاء.

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وضرب المنتخب الفرنسي حامل اللقب، موعدا في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، مع المغرب الذي أطاح بنظيره البرتغال، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT 

مونديال قطر

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