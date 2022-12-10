مونديال قطر.. التشكيلة الأساسية "للملحمة الكروية" بين إنجلترا وفرنسا  

يحتضن استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية، اليوم السبت، مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي إنجلترا وفرنسا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرازيلي ويلتون سامبايو، صفارة بداية هذه المباراة الهامة بين منتخبي إنجلترا وفرنسا، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش:

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت (52 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية "للأسود الثلاثة"، لمواجهة نظيره الفرنسي"الديوك":

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب (54 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الأسود الثلاثة":

Tonight's line up 💪



France's all-time top goalscorer @_OlivierGiroud_ leads the line as les Bleus face the Three Lions!



LET'S GO 🔥#ENGFRA | #FiersdetreBleuspic.twitter.com/pquJXoo6Uf — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 10, 2022

المصدر: RT