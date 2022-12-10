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شاهد.. لاعب مغربي يقبل رأس بيبي بعد فشله في هز الشباك

الرياضة

شاهد.. لاعب مغربي يقبل رأس بيبي بعد فشله في هز الشباك
AP ASSOCIATED PRESS
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شهدت الدقائق الأخيرة لمباراة منتخب المغرب أمام البرتغال، في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، لقطة طريفة، بطلاها المغربي جواد اليامق، والمدافع البرتغالي المخضرم بيبي.  

وكافأ دواد اليامق خصمه بيبي بعد إهداره فرصة خطيرة للغاية خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، برأسية خارج شباك "أسود الأطلس"، بقبلة في رأس المدافع البرتغالي المخضرم.

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وحقق المغرب إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي بفوزه عليه بهدف وحيد سجله المهاجم يوسف النصيري، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة.

وسيكون المنتخب المغربي، على موعد في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع منتخبي إنجلترا وفرنسا مساء اليوم السبت، على ملعب "البيت".

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

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