شاهد.. رقصة سفيان بوفال مع والدته في ملعب "الثمامة" بالدوحة بعد الفوز على البرتغال

احتفل اللاعب المغربي سفيان بوفال مع والدته على أرضية ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد تأهل منتخب "أسود الأطلس" لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لسفيان بوفال وهو يرقص مع والدته على أرضية ملعب "الثمامة"، بعد الفوز التاريخي على البرتغال (1-0) مساء اليوم السبت، ضمن الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

Video of Sofiane Boufal dancing with his mum on pitch ❤️



After Morocco 🇲🇦 sealed historic semi-final spot at #FIFAWorldCup



pic.twitter.com/52O1M8Y9mz — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 10, 2022

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وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم.

المصدر: وكالات