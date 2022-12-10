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مالك "تويتر" إيلون ماسك يهنئ المغرب

الرياضة

مالك
AFP Noam Galai
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هنأ رجل الأعمال الكندي، إيلون ماسك، مالك موقع "تويتر" المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) اليوم السبت، في قطر.

ونشر إيلون ماسك الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر"، كتب فيها: "مبروك للمغرب!" مع نشر العلم المغربي.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على البرتغال (1-0) على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: "@elonmusk" 

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