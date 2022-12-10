مالك "تويتر" إيلون ماسك يهنئ المغرب

هنأ رجل الأعمال الكندي، إيلون ماسك، مالك موقع "تويتر" المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) اليوم السبت، في قطر.

ونشر إيلون ماسك الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر"، كتب فيها: "مبروك للمغرب!" مع نشر العلم المغربي.

🇲🇦🇲🇦 Congrats Morocco!! 🇲🇦🇲🇦 — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2022

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على البرتغال (1-0) على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: "@elonmusk"