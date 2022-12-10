التشكيلة الأساسية لمباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر

كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة البرتغال اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

وسيعتمد الركراكي على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: أشرف حكيمي - عطية الله - جواد الياميق- غانم سايس

في خط الوسط: - سفيان لمرابط - سليم املاح - عز الدين أوناحي

في الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.

أما مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، فسيدفع بالتشكيلة الأساسية التالية:

⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



⏲ It's TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlagpic.twitter.com/i7N6khiFag — Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيواجه في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين فرنسا وإنجلترا.

المصدر: RT