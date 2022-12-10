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التشكيلة الأساسية لمباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر
Legion-Media
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كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة البرتغال اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

وسيعتمد الركراكي على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: أشرف حكيمي - عطية الله - جواد الياميق- غانم سايس

في خط الوسط: - سفيان لمرابط - سليم املاح - عز الدين أوناحي

في الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.

أما مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، فسيدفع بالتشكيلة الأساسية التالية:

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيواجه في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين فرنسا وإنجلترا.

المصدر: RT

مونديال قطر

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