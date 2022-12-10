التشكيلة الأساسية لمباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر
كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة البرتغال اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".
وسيعتمد الركراكي على الأسماء التالية:
في حراسة المرمى: ياسين بونو
في الدفاع: أشرف حكيمي - عطية الله - جواد الياميق- غانم سايس
في خط الوسط: - سفيان لمرابط - سليم املاح - عز الدين أوناحي
في الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.
التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني المغربي،— Arryadia TV (@arryadiatv) December 10, 2022
المغرب 🇲🇦 - البرتغال 🇵🇹
دور الربع النهائي،
نهائيات كأس العالم - قطر 2022#كأس_العالم_قطر_2022#WCQatar2022#FIFAWorldCup@FIFAWorldCup@EnMaroc@FRMFOFFICIELpic.twitter.com/T1xZroytp3
أما مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، فسيدفع بالتشكيلة الأساسية التالية:
⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira— Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022
⏲ It's TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlagpic.twitter.com/i7N6khiFag
تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيواجه في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين فرنسا وإنجلترا.
المصدر: RT